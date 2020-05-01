Брянский инвалид-колясочник поблагодарил полицейских за чуткость

Инвалид-колясочник из Брянска Евгений Ивакин прислал благодарственное письмо на имя начальника регионального УМВД. Об этом сообщила пресс-служба полицейского главка.

В письме брянец рассказал, что хотел 17 мая посетить храм и договорился с одним из прихожан, что тот его туда отвезет. Однако когда тот прибыл на место, Евгений не реагировал на звонки в дверь.

Обеспокоенный, не случилось ли чего, знакомый вышел на улицу и остановил проезжавший наряд ДПС. А те связались с участковым.

Прибывший по вызову участковый проник в квартиру через окно и убедился, что все в порядке: хозяин спал под воздействием сильных неврологических препаратов, которые назначил ему врач.

Евгений поблагодарил полицейских за неравнодущие и оперативное разрешение проблемы.