В Брянске ночью прошли ливень, гроза и град

В ночь на пятницу над Брянском порезвились стихии. С вечера над городом были замечены первый зарницы, К полуночи припустил дождь, а к двум часам ночи, как пишут в соцсетях очевидцы, над городом бушевал едва ли не весь «джентльменский набор» — ливень, гроза, крупный град.

Фотографиями сверкавших над городом молний жители областного центра активно делятся в брянских пабликах соцсетей, в частности, сообществе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте.

Комментаторы отмечают, что стихия разгулялась не только над Брянском, но и над областью. В частности, такой же набор атмосферных явлений наблюдался в Выгоничах.

Синоптики и ранее прогнозировали на пятницу сильные дожди и грозы. А брянцы в соцсетях задаются вопросом, когда же придет настоящее лето и будет +30.