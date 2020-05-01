Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Брянске ночью прошли ливень, гроза и град

Опубликовано Сегодня, 08:32

В ночь на пятницу над Брянском порезвились стихии. С вечера над городом были замечены первый зарницы, К полуночи припустил дождь, а к двум часам ночи, как пишут в соцсетях очевидцы, над городом бушевал едва ли не весь «джентльменский набор» — ливень, гроза, крупный град.

Фотографиями сверкавших над городом молний жители областного центра активно делятся в брянских пабликах соцсетей, в частности, сообществе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте.

Комментаторы отмечают, что стихия разгулялась не только над Брянском, но и над областью. В частности, такой же набор атмосферных явлений наблюдался в Выгоничах.

Синоптики и ранее прогнозировали на пятницу сильные дожди и грозы. А брянцы в соцсетях задаются вопросом, когда же придет настоящее лето и будет +30.

Фото
 10200
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • На Брянск в четверг обрушились снег и град
  • В Брянске прошел град размером с орех
  • На Брянск обрушился ливень с грозой – синоптики прогнозируют новые
  • Синоптики обещают Брянску не только ливень, но и град
  • Брянской области завтра обещают сильные дожди, грозы и град
    • Новости регионов
    Водителя мотоцикла госпитализировали после ДТП в Смоленске
    12:07:33 29-05-2020
    Авария произошла вечером 28 мая
    На Смоленщине продолжают гореть бани
    11:37:53 29-05-2020
    За прошедшие сутки сгорел две бани
    Еще 43 человека выздоровели от COVID-19 в Смоленской области за сутки
    11:21:47 29-05-2020
    Число выздоровевших в регионе растет
    На 29 мая в Смоленской области выявили 91 новый случай заражения коронавирусом
    10:49:06 29-05-2020
    Число заболевших превысило 2000 человек
    На смоленской дороге на ходу загорелась машина
    10:40:22 29-05-2020
    Женщина не смогла самостоятельно вызвать пожарных
    Новый очаг бешенства выявили в Смоленской области
    09:52:51 29-05-2020
    Управление Роспотребнадзора напоминает о правилах безопасности
    Лента новостей
    Сегодня, 12:46
    ОГИБДД по Брянску проведет рейд по профилактике ДТП с участием детей
    Сегодня, 12:32
    ЛДПР взяла под опеку брянские многодетные семьи
    Сегодня, 12:10
    В Брянске из-за очередных автохамов сбился график вывоза мусора
    Сегодня, 11:50
    Жителя Брянска осудили за экстремизм
    Сегодня, 11:30
    В Трубческом районе легковой автомобиль врезался в КАМАЗ
    Сегодня, 11:10
    В Дубровском районе столкнулись два грузовика
    Сегодня, 10:51
    Брянские полицейские научили продавцов распознавать фальшивые деньги
    Сегодня, 10:33
    На Брянщине выздоровели от коронавируса на три человека больше, чем заразились
    Сегодня, 10:28
    В ДТП под Брянском пострадал подросток
    Сегодня, 09:52
    В Унече осудили за дачу взятки студентку Первого казачьего института
    Сегодня, 09:35
    Студенты БГУ будут учить китайский с носителями
    Сегодня, 09:15
    Почти 2 тысячи жителей Брянщины лишились водительских прав из-за долгов
    Сегодня, 08:55
    Облдума на месяц лишила слова депутата Архицкого
    Сегодня, 08:32
    В Брянске ночью прошли ливень, гроза и град
    Сегодня, 08:00
    В Брянске предстанет перед судом предполагаемый виновник смертельного ДТП на Калинина
    Вчера, 19:30
    В Почепе пожарные потушили кровлю на бане
    Вчера, 18:30
    Брянские полицейские изъяли 160 литров самогона
    Вчера, 17:45
    В Брянске получил реальный срок виновник смертельного ДТП у «Аэропарка»
    Вчера, 17:15
    На Володарке осудили торговца наркотиками
    Вчера, 16:48
    Шоумен из Брянска Дмитрий Косарев вылечился от коронавируса
    Вчера, 16:23
    День пограничника в Брянске отметили возложением цветов
    Вчера, 15:47
    Зам губернатора Александр Коробко предложил Коломейцеву вести себя по-мужски
    Вчера, 15:40
    Региональное отделение ЛДПР продолжает раздавать семена огородникам
    Вчера, 15:16
    В Жирятинском районе горел жилой дом
    Вчера, 14:42
    Брянский инвалид-колясочник поблагодарил полицейских за чуткость
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 12:24
    «БрянскЭлектро» с заботой о детях
    Сегодня, 11:37
    Переезд около станции Туросна в Брянской области будет закрыт на время ремонтно-путевых работ 1 и 2 июня
    Сегодня, 11:07
    Игорь Маковский: «За первый квартал 2020 года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ввели в эксплуатацию более 800 км линий электропередачи и свыше 120 МВА трансформаторной мощности»
    Вчера, 15:38
    «Ростелеком» и «Национальные телематические системы» будут совместно развивать интеллектуальные транспортные системы
    Вчера, 15:32
    Большой фильм-концерт Басты — цифровая премьера в Wink и more.tv
    Актуальные темы
    Общество О главном
    Губернатор рассказал, когда на Брянщине начнут снимать ограничения
    Новости Происшествия
    В Жуковке умерла школьница, случайно проглотившая батарейку
    Новости Общество
    Врач поликлиники №1 поставила брянчанке диагноз по телефону
    Экономика Происшествия
    Руководитель компании «Стройдело» опроверг информацию об уголовном преследовании
    Новости Общество
    В Брянске ночью прошли ливень, гроза и град
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Добросовестная реклама конкурентов

    Добросовестная реклама конкурентовВ связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами,   заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей  на следующее.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» и «Национальные телематические системы» будут совместно развивать интеллектуальные транспортные системы

    «Ростелеком» и «Национальные телематические системы» будут совместно развивать интеллектуальные транспортные системы«Ростелеком» и «Национальные телематические системы» (НТС) создают совместное предприятие (СП) для развития интеллектуальных транспортных систем в России. СП займется разработкой и продвижением комплексных решений для государства, регионов и муниципалитетов в рамках реализации национальных и ведомственных проектов «Цифровая экономика Российской Федерации», «Цифровой регион», «Умный город», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

    РЖД новости
    Переезд около станции Туросна в Брянской области будет закрыт на время ремонтно-путевых работ 1 и 2 июня

    Переезд около станции Туросна в Брянской области будет закрыт на время ремонтно-путевых работ 1 и 2 июняВ Брянском регионе Московской железной дороги продолжается ремонтно-путевая кампания, направленная на обеспечение безопасности и надежности движения поездов.1 и 2  июня ремонтные работы пройдут на станции Туросна.

    МРСК новости
    Игорь Маковский: «За первый квартал 2020 года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ввели в эксплуатацию более 800 км линий электропередачи и свыше 120 МВА трансформаторной мощности»

    Игорь Маковский: «За первый квартал 2020 года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ввели в эксплуатацию более 800 км линий электропередачи и свыше 120 МВА трансформаторной мощности»«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают вносить свой вклад в развитие 20 регионов страны. За первые три месяца 2020 года энергетики «ввели в эксплуатацию более 800 км линий электропередачи и свыше 120 МВА трансформаторной мощности.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.