Студенты БГУ будут учить китайский с носителями

Тяньцзыньский университет входит в топ-20 вузов Китая. Он готовит не только лингвистов, но и специализстов в разных сферах — инженеров, химиков, фармацевтов, бионженеров, экономистов, юристов и др.

Брянский государственный университет запускает совместный проект с Тяньцзыньский университетом (КНР). Вузы подписали соглашение о сотрудничестве, которым предусмотрено, в частности, изучение китайского языка студентами БГУ с преподавателями-носителями из Тяньцзыня.

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