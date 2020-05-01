В Брянске из-за очередных автохамов сбился график вывоза мусора
В пятницу владельцы легковых автомобилей перекрыли проезд к контейнерной площадке по адресу улица Бежицкая, ¼. Региональному оператору поступило сообщение о происшествии от возмущенного водителя мусоровоза транспортной компании «Володарка 17»:
- Невозможно заехать! Пришлось шесть контейнеров катить вручную к мусоровозу и обратно. Потратил на это почти полчаса, график вывоза с других адресов сместился. Совести у людей нет! А потом будут жаловаться, что отходы не вывозят вовремя. Давайте уважать друг друга и парковаться правильно! – прокомментировал ситуацию водитель Геннадий Харлашин.
Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области просит всех жителей региона соблюдать правила парковки, а об автохамах сообщать в дежурную часть УГИБДД по Брянской области по телефону 74-36-84 или в дежурную часть УГИБДД по г. Брянску по телефону 74-71-02.
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