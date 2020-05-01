Мэрия Брянска начала принимать заявки на благоустройство дворов в будущем году
Мэрия Брянска начала прием заявок на включение городских дворов в программу благоустройства на будущий год. Об этом в пятницу сообщила ее пресс-служба.
С условиями включения двора в программу брянцы могут ознакомиться на сайте мэрии.
Проконсультироваться и непосредственно подать заявку они могут также в администрации своего района.
Программа благоустройства дворов и общественных территорий действует в Брянске с 2017 года. За это время благоустроено и продолжает благосустраиваться 60 дворов, три парка и семь скверов. В этом году идет благоустройство скверов у железнодорожного вокзала Брянск-Орловский, завода «Литий» и Центрального пляжа в Бежице. На реализацию программы потрачено 593,6 млн рублей.
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