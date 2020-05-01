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В Брянске на улице Фокина случился потоп

Опубликовано Сегодня, 18:30

В сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте опубликовали видеоролик, снятый на улице Фокина во время обрушившегося на город в пятницу ливня. 

В кадре видно, что ливневая канализация не справляется с таким объемом осадков, поэтому машины передвигаются по проезжей части фактически «вплавь».

Комментаторы пишут, что во время ливня аналогичная ситуация наблюдалась и на других улицах, в том числе и в центре Брянска. Уровень воды на проезжей части достигал днища автомобилей на таких улицах, как, в частности, Романа Брянского Дуки, Калинина и других.

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