В Брянске на улице Фокина случился потоп

В сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте опубликовали видеоролик, снятый на улице Фокина во время обрушившегося на город в пятницу ливня.

В кадре видно, что ливневая канализация не справляется с таким объемом осадков, поэтому машины передвигаются по проезжей части фактически «вплавь».

Комментаторы пишут, что во время ливня аналогичная ситуация наблюдалась и на других улицах, в том числе и в центре Брянска. Уровень воды на проезжей части достигал днища автомобилей на таких улицах, как, в частности, Романа Брянского Дуки, Калинина и других.