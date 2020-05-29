Звезда «Дома-2» из Унечи выбыла с «Острова героев» первой

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук из Унечи первой покинула реалити-шоу «Остров героев» канала ТНТ. Как показали в эфире, участники проекта проголосовали против девушки, пояснив, что для суровых условий, в которых они оказались, она слишком изнежена.

Впрочем, для самой Ирины решение команды трагедией не стала: она и правда была рада вернуться из суровых тропических будней в более привычные ей реалии.

Об участии Ирины в новом реалити-шоу мы сообщали ранее.