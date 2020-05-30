Из брянского аэропорта вылетел первый самолет в Симферополь

В воскресенье из аэропорта Брянска отправился первый рейс в Симферополь аваиакомпании «ИрАэро». Об этом сообщили в группе аэропорта во ВКонтакте.

Данных о его заполняемости у администраторов группы нет.

Администраторы группы выразили надежду, что отмен рейсов не будет и брянцы смогут улететь в Крым и вернуться обратно пять раз в неделю. «ИрАэро» планирует летать в Симферополь по средам и воскресеньям. А с 23 июня должны начаться полеты и авиакомпании «Руслайн» — по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Комментаторы обсуждают ситуацию с обсервацией в Крыму прибывших из других регионов. Сообщается, что она предусмотрена: «лмбо сразу в обсерватор, либо назад домой».