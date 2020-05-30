Брянцы устроили рыбалку с лодки на затопленной после дождя улице Ульянова

В брянских сообществах во ВКонтакте опубликовали фотографии и видеоролик, запечатлившие двух брянцев, которые плавали на резиновой лодке по затопленной после очередного ливня улице Ульянова в районе Бежицкого рынка и изображали ловлю рыбы.

Пассажиры автобуса, из салона которого было снято видео, реагировали на увиденное смехом.

Комментаторы также отмечают, что оба пассажира лодки были в масках. Хотя констатируют, что у них могут возникнуть проблемы с рыбнадзором. Ведь идет нерест, и рыбалка с лодки запрещена.