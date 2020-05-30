Брянчанка пожаловалась в соцсети на качество доставленной из ресторана еды

Участница группы «Черный список. Брянск» во ВКонтакте пожаловалась на качество блюд, которые заказала в одном из брянских ресторанов для посиделок большой компанией.

Общая стоимость заказа, по ее словам, составила шесть тысяч рублей. Но из 14 блюд, которые были заказаны из ресторана с доставкой на дом, нареканий не вызвало качество только одного. При этом вернуть ей согласились только 410 рублей за плов.

Одна из комментаторов написала, что судя по опубликованным фотографиям блюд, лучше приготовит их сама в темноте, пьяная и спиной к плите.