В Карачевском районе священник окропил святой водой два предприятия

В Карачевском районе благочинный Караческого церковного округа на Брянщине протоиеврей Владимир Сафонов освятил два малых предприятия, принадлежащих местным индивидуальным предпринимателям — цеха по производству мебели и древесного угля.

Оба предприятия жертвуют на церковь, а их сотрудники являются прихожанами православного храма и активно участвуют в жизни общины.

Священник пожелал владельцам божьей помощи в трудах и профессиональных успехов.

Во время церемонии соблюдался масочный режим и другие противоэпидемические ограничения.