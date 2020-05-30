Брянцы публикуют в соцсетях последствия обильных ливней

В мае коллекция видеосервиса Wink пополнилась тремя эксклюзивными фильмами в правильном переводе Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Теперь юмористический фильм «Третий лишний» и две криминальные комедии «Большой Лебовски» и «Успеть до полуночи» можно посмотреть с максимально точным и близким к оригиналу переводом и озвучкой.

Ранее мы сообщали, что брянцы обсуждали в соцсети фотографии мужчин, плававших с удочкой на резиновой лодке по улице Ульянова.

Жители областного центра жалуются на затопленные подвалы, детские площадки, территорию 1 городской больницы, а на Городище сняли самый настоящий водопад — поток воды напоминает бурную горную реку.

Несколько участников сообщества «Типичный Брянск» во ВКонтакте опубликовали фото- и видеосвидетельства потопов, случившихся в городе из-за череды ливней.

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Гоблин представляет три эксклюзивные премьеры мая в Wink в правильном переводе В мае коллекция видеосервиса Wink пополнилась тремя эксклюзивными фильмами в правильном переводе Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Теперь юмористический фильм «Третий лишний» и две криминальные комедии «Большой Лебовски» и «Успеть до полуночи» можно посмотреть с максимально точным и близким к оригиналу переводом и озвучкой.

Переезд около станции Туросна в Брянской области будет закрыт на время ремонтно-путевых работ 1 и 2 июня В Брянском регионе Московской железной дороги продолжается ремонтно-путевая кампания, направленная на обеспечение безопасности и надежности движения поездов.1 и 2 июня ремонтные работы пройдут на станции Туросна.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

