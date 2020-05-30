«Чистая планета» начала размещать детские рисунки на бортах мусоровозов

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области теперь будет размещать рисунки брянских школьников на экологическую тему на бортах спецтехники. Сегодня, в День защиты детей, первый агитационный плакат появился на кузове «Газели», которая сейчас забирает медотходы из лечебных учреждений нашего региона.

Рисунок семиклассника сельской школы Унечского района Константина Ковалева был признан одним из лучших в конкурсе на экологическую тему, который провел региональный оператор по обращению с ТКО провел вместе с Департаментом образования и науки Брянской области.

— «Чистая планета» продолжает заниматься экологическим просвещением подрастающего поколения и воспитывать бережное отношение к окружающему миру в рамках своего проекта «Чистая планета – детям!». В начале этого года мы вместе с Департаментом образования и науки Брянской области подвели итоги конкурса плакатов на экологическую тему среди школьников старшего возраста «Город, в котором я хочу жить!». В конкурсе приняли участие более 200 подростков из Брянска и области. Мы решили, что лучшие работы должны увидеть все жители нашего региона. Поэтому детские рисунки с указанием имени автора не только пополнили постоянную выставку в офисе регоператора, но и будут размещены на бортах мусоровозов в качестве агитации за чистоту, раздельный сбор отходов и за бережное отношения к городу, в котором мы живем. Обычно мы награждаем победителей конкурса рисунков и плакатов на празднике в День защиты детей, 1 июня. Но эпидемиологическая ситуация, к сожалению, внесла свои коррективы. Поэтому в этом году дипломы и призы от регионального оператора победители конкурса получат в своих школах после снятия ограничений. Спасибо всем детям, которые приняли участие в конкурсе! Окружающий мир глазами детей выглядит иначе, чем мир, который видим мы, взрослые. И мы надеемся, что детские плакаты, размещенные на бортах спецтехники, научат не только младшее поколение беречь природу, но и нас, взрослых, зставят изменить свое отношение к мусору и чистоте вокруг!, — прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.