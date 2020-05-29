В Суражском районе прокуратура выбила у властей жилье для сироты

В прокуратуру Суражского района обратился его житель 27 лет с жалобой на нарушение районными властями его жилищных прав. Об этом в понедельник сообщила областная прокуратура.

Будучи несовершеннолетним, заявитель лишился родителей, что дало ему право на обеспечение жильем как сироте. Однако в список сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым полагается жилье в районе, он включен не был.

После того, как районные власти получили представление надзорного ведомства, мужчину в этот список внесли. Вопрос предоставления ему жилье прокуратура взяла на контроль.