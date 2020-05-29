В Брянске прокуратура защитила жилищные права пострадавшей от Чернобыльской аварии

Прокуратура Фокинского района Брянска решила квартирный вопрос для жительницы района, пострадавшей от аварии в Чернобыле. Об этом в понедельник сообщила областная прокуратура.

Женщина обратилась в надзорное ведомство с жалобой, что власти незаконно исключили ее из списка льготников, которым положено жилье по целевой программе, рассчитанной на 2015 — 2020 годы.

Районная прокуратура направила иск в суд. Суд первой инстанции счел решение властей законным. Однако областной суд, где прокуратура обжаловала вердикт райсуда, занял иную позицию. Он отменил решение районногго суда и постановил женщину в список льготников включить.

Решение облсуда вступило в силу и передано на исполнение приставам.