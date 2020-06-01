Брянские полицейские сдали кровь в честь Дня защиты детей

Брянские полицейские в честь отмечаемого 1 июня Дня защиты детей сдали донорскую кровь. Об этом сообщило региональное УМВД. Участниками акции стали более ста человек: сотрудники полиции, аппарата областного и городского УМВД в Брянске.

Для проведения в УМВД дня донора на облатсной станции переливания крови организовали выезд мобильной бригады.

А на положенную за сдачи крови компенсацию полицейские купили подарок отделению больницы для онкобольных детей.