Брянские девушки легкого поведения начали возращаться на трассу

Участница сообщество«Подслушано Брянск» во ВКонтакте разместила фотографию придорожной девушки легкого поведения, вышедшей на «рабочее место» на трассу.

«Рядом с Роснефтью Мясокомбината. Люди потихоньку возвращаются на работу», — написала она.

Комментаторы обратили внимание, что девушка обута в ботфорты явно не по сезону, принесла с собой стул, но без маски. Предполагают, что ботфорты она использует для презентабельного вида или защиты от комаров, ведь рядом лес. А в маске рекомендуют сделать «техническое отверстие» для выполнения отдельных «производственных функций».

Отмечается также, что женщины обсуждают жрицу любви заметно активнее мужчин.

На падение клиентского потока и, соответственно, доходов в период пандемии жалуются ведущие анонимных каналов по тематике интим-бизнеса в Телеграме. На примере Москвы и Санкт-Петербурга констатируется, что как интим-салоны, так и так называемые «индивидуалки» стараются заработать, предлагая услуги в онлайн-формате, а некоторые принимают клиентов, несмотря на риск заражения. Хотя многие используют маски и перчатки и требуют того же от клиентов или даже выдают сами вместе с одноразовыми тапочками.

Рассказывается также история незадачливого поклонника продажной любви из Москвы, который на сайте с рекламой интим-услуг нарвался на мошенников, выманивших у него предоплату и переставших выходить на связь.