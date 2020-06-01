Брянские девушки легкого поведения начали возращаться на трассу
Участница сообщество«Подслушано Брянск» во ВКонтакте разместила фотографию придорожной девушки легкого поведения, вышедшей на «рабочее место» на трассу.
«Рядом с Роснефтью Мясокомбината. Люди потихоньку возвращаются на работу», — написала она.
Комментаторы обратили внимание, что девушка обута в ботфорты явно не по сезону, принесла с собой стул, но без маски. Предполагают, что ботфорты она использует для презентабельного вида или защиты от комаров, ведь рядом лес. А в маске рекомендуют сделать «техническое отверстие» для выполнения отдельных «производственных функций».
Отмечается также, что женщины обсуждают жрицу любви заметно активнее мужчин.
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