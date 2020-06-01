Брянские полицейские купили холодильник и телевизор для детского онкоцентра
Брянские полицейские завершили благотоврительную акцию в честь Дня защиты детей, который отмечался накануне. Об этом сообщило во вторник областное УМВД.
На денежные компенсации, полученные за участие в Дне донора, прошедщем в УМВД по региону 1 июня, сотрудники УМВД по региону, УМВД по Брянску и городского отдела полиции купили телевизор и холодильник, которые подарили больнице, где лечат детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Подарки вручил глааврачу онкогематологического центра начальник УМВД по Брянску полковник полиции Эдуард Шеенков.
Ранее мы сообщали, что участниками Дня донора стали более ста сотрудников УМВД по Брянской области, УМВД по Брянску и отдела полиции «Брянский»
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