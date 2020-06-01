На Брянщине стартовал проект #Спасибодоктор

Региональный департамент здравоохранения во вторник сообщил о запуске проекта #Спасибодоктор.

Всех жителей региона просят поделиться с медиками своими благодарностями, пожеланиями в их адрес, историями, как людям помогли врачи. Прислать все это они могут на электронный адрес: redakt@brkmed.ru c пометкой #Спасибодоктор.

«Ежедневно медицинские работники спасают жизни. Давайте их поблагодарим! Ваши тёплые слова очень важны для врачей», — говорится в сообщении на сайте департамента.