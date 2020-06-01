Подрядчика придется отвечать за неисполнение гарантийных обязательств по брянским дорогам
Мэр Брянска Александр Макаров провел совещание, которое посвятил выпонению подрядчиками по строительству дорог в областном центре гарантийных обязательств. Тех из них, кто эти обязательства не выполняет, было решено привлечь к ответственности. Об этом во вторник сообщила мэрия Брянска. В совещании участвовали представители городских властей и подрядных организаций.
По условиям госконтрактов на капремонт городских дорог подрядчики обязаны в течение пяти лет после сдачи объекта устранять дефекты, возникшие по их вине.
На гарантийном обслуживани находятся 188 брянских дорог общей площидью 2,01 млн м2. В апреле при обследовании выявили дефекты на площали 12,3 тыс. км2, что составляет 0,61%. Повторное обследование, проведенного 15 мая, показало, что на площади 7,6 тыс. км2 дефекты так и не устранены. Это составляет 0,38% общего объема дорог.
Подрядчики, не выполнившие свои обязательства, получили предписания устранить нарушения. Мэр призвал руководителей подрядных организаций исполнить обязательства в кратчайшие сроки, а с теми, кто этого не сделает, пообещал судиться.
«Церемониться не станем. Если работы не будут выполнены, наши взаимоотношения перейдут в судебную плоскость», — сказал Александр Макаров.
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