Подрядчика придется отвечать за неисполнение гарантийных обязательств по брянским дорогам

Мэр Брянска Александр Макаров провел совещание, которое посвятил выпонению подрядчиками по строительству дорог в областном центре гарантийных обязательств. Тех из них, кто эти обязательства не выполняет, было решено привлечь к ответственности. Об этом во вторник сообщила мэрия Брянска. В совещании участвовали представители городских властей и подрядных организаций.

По условиям госконтрактов на капремонт городских дорог подрядчики обязаны в течение пяти лет после сдачи объекта устранять дефекты, возникшие по их вине.

На гарантийном обслуживани находятся 188 брянских дорог общей площидью 2,01 млн м2. В апреле при обследовании выявили дефекты на площали 12,3 тыс. км2, что составляет 0,61%. Повторное обследование, проведенного 15 мая, показало, что на площади 7,6 тыс. км2 дефекты так и не устранены. Это составляет 0,38% общего объема дорог.

Подрядчики, не выполнившие свои обязательства, получили предписания устранить нарушения. Мэр призвал руководителей подрядных организаций исполнить обязательства в кратчайшие сроки, а с теми, кто этого не сделает, пообещал судиться.

«Церемониться не станем. Если работы не будут выполнены, наши взаимоотношения перейдут в судебную плоскость», — сказал Александр Макаров.