Штрафы за организацию несанкционированных свалок с 1 июня увеличились

С 1 июня увеличился размер штрафов за создание несанкционированных свалок и несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами нарушителям придется платить больше. Вступили в силу изменения и дополнения в административный кодекс РФ. Об этом сообщил региональный оператор по обращению с ТКО АО «Чистая планета».

С введением федеральной реформы чистоты жителям Брянщины приходится менять свои старые и, зачастую, вредные для окружающей среды привычки и правильно избавляться, например, от строительных отходов. Об этом напоминает июньская страница перекидного календаря, который выпустил брянский региональный оператор по обращению с ТКО.

Лето – не только сезон отдыха на природе, но и благоприятное время для строительства и ремонта. Поэтому напоминаем брянцам, что не все строительные отходы считаются коммунальными. И, соответственно, не все можно складировать в контейнеры для ТКО, установленные на площадках. Например, отходы от косметического ремонта, такие как обои и линолеум, относятся к ТКО, и жители могут выбрасывать их в бункер. Также коммунальные отходы – это двери, сантехника, оконные рамы, но их нужно оставлять возле контейнеров, чтобы не повредить накопитель для мусора и спецтехнику, которая будет прессовать и вывозить эти отходы. Но есть категория строительных отходов, которые не являются коммунальными. И их нельзя выбрасывать в контейнеры и оставлять рядом с ними – за такие нарушения предусмотрен штраф. Так, к строительным отходам относятся и не должны складироваться на контейнерных площадках: деревянные перекрытия, обломки гипсовых стен, бетонные отходы, кирпич, - то есть всё, что остается от капитального ремонта, сноса или возведения здания. Чтобы избавиться от строительного мусора на законных основаниях, нужно обратиться в свою управляющую компании или к региональному оператору. Для вас установят бункер и потом его вывезут отдельным рейсом.

«Большинство жителей нашей области понимают, насколько важно поддерживать чистоту и не нарушать правила, установленные для всех без исключения. Но, к сожалению, пока еще есть те, кому закон не писан. Для них и ужесточили ответственность за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами и увеличили размер штрафов. Не нравится соблюдать правила? Платите! 1 июня вступили в силу изменения и дополнения в статью 8.2 КоАП. Теперь за сбор, накопление или утилизацию мусора в неположенном месте предусмотрены штрафы для граждан – от 1 до 4 тысяч рублей; штрафы для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; штрафы для ИП – от 30 до 80 тысяч рублей; штрафы для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч. А за размещение мусора в неположенном месте штрафы еще выше. Для граждан – от 3 до 7 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 60 тысяч рублей; для ИП – от 40 до 70 тысяч рублей; юридическим лицам за нарушение придется заплатить от 300 до 700 тысяч», — прокомментировал вступившие в силу изменения законодательства генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.