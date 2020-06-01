У дома №49 по Октябрьской улице запретят парковку

Мэрия Брянска сообщила, что у дома №49 по Октябрьской улице, стоящего на пересечении с улицей Горького, будут установлены дорожные знаки «Парковка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Как демонстрирует опубликованная на сайте мэрии схема размещения новых знаков, они будут установлены на расстоянии 40 метров друг от друга вдоль стены дома, выходящей на улицу Горького.

Точную дату установки знаков мэрия не сообщает.