Синоптики пообещали брянцам +30

Синоптики уже со следующей неделе обещают брянцам приход настоящего лета. По их прогнозам, столбик термометра днем будет достигать отметки +30.

А уже в выходные жителей Брянщины ждут до +27.

Пока же на четверг обещаны +16-21 днем, дождь с грозой и усиление ветра до 17 метров в секунду.

Ранее брянские противники масочного режима жаловались, что с приходом летней жары маски на лице будут доставлять еще больше дискомфота, чем сейчас.