Синоптики пообещали брянцам +30
Синоптики уже со следующей неделе обещают брянцам приход настоящего лета. По их прогнозам, столбик термометра днем будет достигать отметки +30.
А уже в выходные жителей Брянщины ждут до +27.
Пока же на четверг обещаны +16-21 днем, дождь с грозой и усиление ветра до 17 метров в секунду.
Ранее брянские противники масочного режима жаловались, что с приходом летней жары маски на лице будут доставлять еще больше дискомфота, чем сейчас.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
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В Брянском регионе Московской железной дороги продолжается летняя ремонтно-путевая кампания, направленная на обеспечение безопасности и надежности движения поездов.
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации ремонтной программы за четыре месяца 2020 года. Ключевые мероприятия документа компании выполняют с превышением плановых показателей.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.