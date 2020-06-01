Брянцев приглашают на конкурс книголюбов

Централизованная система библиотек Брянска проводит для горожан творческий онлайн-конкурс «Любимая книга моей семьи» в честь предстоящего Дня семьи, любви и верности, который будет отмечаться 8 июля. Об этом сообщила мэрия Брянска.

На конкурсе предусмотрены номинации для дошкольников, учеников начальной, средней и старшей школы и взрослых. Представить любимую книгу участники могут в виде презентации, фотоснимка, видеоролика или печатного текста.

Больше информации об условиях участия можно получить, ознакомившись с Положением о конкурсе.