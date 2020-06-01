Мэр Брянска попенял подрядчикам за хлам на объектах и пригрозил штрафами

В мэрии Брянска обсудили реализацию нацпроекта строительства и капремонта автомобильных дорог в городе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Брянска.

В этом году работы уже идут на 19 из 20 запланированных улиц областного центра. Не определен подрядчик только для улицы Ульянова, однако торги должны пройти в ближайшее время. Пока их пришлось отложить из-за доработки проектно-сметной документации по объекту. Год назад в начале июня работы шли на половине запланированных к капремонту дорог.

На конец мая четверть объема запланированных работ по проекту была выполнена. Тротуары заасфальтированы на 17%, выравнивающий слой асфальтобетона на проезжей части уложен на 40%.

Мэр Александр Макаров попенял на низкую культуру производства отдельных подрядчиков.

«Неубранный строительный бой на объектах, развороченные участки, где не ведутся активные работы — всё это создает не только беспорядок и неряшливый вид, но, прежде всего, неудобства для пешеходов», — подчеркнул Макаров.

Нарекания градоначальника вызвали, в частности, работы по обустройству тротуаров по улице Фокина, Бежицкой, 22-го Съезда. Проследить за наведением порядка и штрафовать самых нерасторопных мэр поручил районным администрациям.