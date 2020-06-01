На улице Чичерина заканчивается капитальный ремонт дороги
Ремонт улицы Чичерина в Володарском районе близится к завершению. Об этом сообщила мэрия Брянска.
Подрядчик уже полностью заасфальтировал проезжую часть, установил павильоны остановок общественного траспорта. Тротуары проложены на 90%, освещение и дорожные знаки смонтированы на 80%. Продолжаются отсыпка обочин, монтируется тактильная плитка для пешеходов, у которых проблемы со зрением. В целом объект готов на 95%. На финальном этапе предстоит нанести дорожную разметку.
Подрядчик не выбивается из графика и доджен завершить работы в срок.
Всего будет отремонтровано и обустроено 1,5 км дороги. 22,8 млн рублей на ремонт улицы выделил региональный бюджет.
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