В стародубской исправительной колонии включили фонтаны

На территории жилой зоны колонии строгого режима №5 в Стародубе начали работу фонтаны. Об этом в четверг сообщила пресс-служба УФИН по Брянской области.

Сами фонтаны были смонтированы еще в прошлом году. Перед сезоном заключенные при содействии тыловой службы очистили чаши фонтанов, проверили их гидроизоляцию и сделали пробные запуски.

Оформление фонтанов включает декоративные арки, иммитацию искусственного камня и зеленые насаждения. А благодаря подсветке они особенно красивы по вечерам.