В Севске суд обязал местные власти обеспечить жильем сироту
В Севске суд обязал местные власти обспечить сироту полагающимся ей по закону жильем. Об этом в четверг сообщила прокуратура Брянской области.
Жительница района, которой полагается жилье как оставшейся без попечения родителей, обратилась в районную прокуратуру. Прокурорская проверка показала, что она действительно имеет право на бесплатное жилье и состоит на учете в районной администрации с 2016 года, однако само жилье так и не получила.
Надзорное ведомство направило в районный суд иск с требованием обязать власти района выделить заявительнице жилое помещение, который был удовлетворен.
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