В Севске суд обязал местные власти обеспечить жильем сироту

В Севске суд обязал местные власти обспечить сироту полагающимся ей по закону жильем. Об этом в четверг сообщила прокуратура Брянской области.

Жительница района, которой полагается жилье как оставшейся без попечения родителей, обратилась в районную прокуратуру. Прокурорская проверка показала, что она действительно имеет право на бесплатное жилье и состоит на учете в районной администрации с 2016 года, однако само жилье так и не получила.

Надзорное ведомство направило в районный суд иск с требованием обязать власти района выделить заявительнице жилое помещение, который был удовлетворен.