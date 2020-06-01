С улицы Пересвета убрали контейнеры для мусора

Жителям улицы Пересвета снова придется складировать мусор для вывоза бестарным способом. К такому решению вчера пришла комиссия с участием представителей администрации Советского района, регионального оператора, транспортной компании, которая занимается вывозом отходов, и местных жителей. Бункер, в который недобросовестные предприниматели выгружали отходы из своих машин, постоянно создавая несанкционированную свалку в центре города, убрали. Об этом в четверг сообщил региональный оператор по работе с ТКО.

В колл-центр регионального оператора АО «Чистая планета» часто поступали звонки горожан о том, что контейнер, установленный по улице Пересвета, 53, постоянно переполняется и из-за этого образуется свалка на обочине дороги и у заборов жилых домов. Вместе с тем, график вывоза отходов компанией ООО «Спецавтопредприятие», осуществляющей транспортирование ТКО по Советскому району Брянска, не нарушался, а при поступлении звонков от жителей осуществлялись дополнительные рейсы. Региональный оператор установил на этой проблемной контейнерной площадке видеокамеру. Так за месяц были зафиксированы более 30 нарушений – к бункеру подъезжали «Газели» предпринимателей, которые выгружали строительные отходы, порубочные остатки, упаковку от товаров и другой объемный мусор. Накопитель, рассчитанный только на отходы жителей близстоящих домов, быстро и значительно переполнялся. Штрафы недобросовестных предпринимателей не останавливали. Тогда жители обратились с просьбой убрать бункер. Накопитель убрали и установили информационную табличку о переходе на бестарный сбор отходов. Но такие перемены устроили не всех. Мнение жителей разделилось. Вчера на улицу Пересвета выехала комиссия, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и принять решение, которое устроило бы всех.

— Конечно, никто из жителей не хочет, чтобы у его забора стоял контейнер для отходов. Тем более, что бункер располагался рядом с дорогой, что, в свою очередь, очень устраивало предпринимателей-нарушителей. В связи с плотной жилой застройкой улиц в центре Советского района, в том числе, и улицы Пересвета, перенести накопитель для отходов в другое место, которое будет полностью отвечать требованиям СанПина, нельзя. Поэтому комиссией вместе с жителями улицы было принято решение осуществлять вывоз ТКО по средам бестарным способом. Но это не значит, что теперь проблемный адрес останется без нашего внимания. Региональный оператор во избежание создания несанкционированных свалок по-прежнему будет контролировать, как осуществляется сбор отходов на улице Пересвета, с помощью установленной фотоловушки и рейдов службы экологической безопасности, — прокомментировала принятое решение член выездной комиссии, логист АО «Чистая планета» Дарья Черкасова.