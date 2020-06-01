Прокуратура навела порядок с выплатой детского пособия жительнице Брянского района

В Брянском районе прокуратура защитила права местной жительницы на получение детских пособий. Об этом накануне сообщила областная прокуратура.

В надзорная ведомство обратилась жительница района, которая пожаловалась, что чиновники назначили ей пособие без подтверждения, что ее муж не получает это пособие по месту жительства, а ее о назначении выплаты не уведомили.

После проверки прокуратура района вынесла представление директору департамента семьи, социальной и демографической политики региона. После этого нарушения были устранены, а допустивщая их сотрудница районного отдела социальной защиты населения получила дисциплинарное взыскание.