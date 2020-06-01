Звезда «Дома-2» из Унечи подарила матери «Лексус»
Ирина Пинчук реализовала давнюю мечту и подарила родной матери «Лексус». Об этом звезда «Дома-2» из Унечи рассказала подписчикам на своей странице в Инстаграм. Подарок, по словам девушки, стал для ее мамы сюрпризом.
«Моя 2-я мечта осуществилась! Я подарила автомобиль своей любимой мамочке. Это самая маленькая часть,которую я могу сделать для тебя!
Горжусь собой и тем воспитанием,которое мне дала моя мама. Твои эмоции бесценны», — написала Ирина в соцсети.
Себе же Ирина приобрела спорткар «Шевроле Камаро».
Ранее мы сообщали, что Пинчук первой выбыла из числа участников реалити-шоу федерального канала ТНТ «Остров героев». Тропический экстрим оказался для гламурной девушки слишком суровым испытанием.
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