Звезда «Дома-2» из Унечи подарила матери «Лексус»

Ирина Пинчук реализовала давнюю мечту и подарила родной матери «Лексус». Об этом звезда «Дома-2» из Унечи рассказала подписчикам на своей странице в Инстаграм. Подарок, по словам девушки, стал для ее мамы сюрпризом.

«Моя 2-я мечта осуществилась! Я подарила автомобиль своей любимой мамочке. Это самая маленькая часть,которую я могу сделать для тебя!

Горжусь собой и тем воспитанием,которое мне дала моя мама. Твои эмоции бесценны», — написала Ирина в соцсети.

Себе же Ирина приобрела спорткар «Шевроле Камаро».

Ранее мы сообщали, что Пинчук первой выбыла из числа участников реалити-шоу федерального канала ТНТ «Остров героев». Тропический экстрим оказался для гламурной девушки слишком суровым испытанием.