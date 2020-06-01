Брянчанка оценила свои объятия в 500 рублей

Участница сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте поделилась в соцсети скриншотом необычного объявления, которое нашла на сайте «Авито».

Автор объявления, назвашая себя «Обниматель-жалетель», предлагает улуги «мягкой и пушистой девушки 25 лет», которая выслушает «какие все козлы, начальник — олигофрен, высшее руководство — бездари, а вот конкретно Вы — золотце».

Услугу она оценила в 500 рублей и предлагает встречаться исключительно в людном месте: «А то подумаете еще, что украсть вас хочу».

Комментаторы предположили, что речь в объявлении может идти о завуалированном предложении интимных услуг. А одна из участниц дискуссии написала, что готова выслушать и поддержать желающих поплакаться в житетку бесплатно.

Ранее мы сообщали, что брянцы в соцсетях обсуждали девушку легкого поведения, которая вернулась на трассу после длительного отсутствия, видимо, вызванной самоизоляцией.