В Карачеве полицейские устроили фотосессию с МЧС для профилактики ДТП

В Карачеве полицейские вместе с сотрудниками районных подразделений МЧС устроили тематическую фотоссесию, напоминающую водителям, что на дороге, особенно при плохой погоде, надо соблюдать правила безопасности.

Поводом для акции стала установившаяся в последние дни дождливая погода.

На дороге дождь означает ухудшение видимости и мокрое дорожное покрытие, на котором увеличивается тормозной путь транспортных средств.

Региональное УМВД напоминает водителем, что в таких погодных условиях надо избегать резких перестроений между рядами и крутых поворотов руля, чтобы не попасть в занос, а затопленные водой участки преодолевать с повышенной осторожностью и на пониженной скорости. Опасен под дождем также обгон.