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В Мглине прокуратура требует от чиновников разобраться со свалками

Опубликовано Сегодня, 15:20

Прокурорская проверка выявила в селе Нетяговка Мглинского района несколько используемых не по назначению земельных участков, в частности, по Советской улице. Об этом в пятницу сообщила областная прокуратура.

Было установлено, что владельцы земли за ней не ухаживают. Участки заросли бурьяном, а не некоторых устроены несанкционированные свалки. Районные же и местные власти, которые обязаны следить за использованием земли по назначению, эту свою функцию не выполняют.

Администрация района получила предписание надзорного ведомства устранить все выявленные нарушения.

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