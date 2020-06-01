В Мглине прокуратура требует от чиновников разобраться со свалками

Прокурорская проверка выявила в селе Нетяговка Мглинского района несколько используемых не по назначению земельных участков, в частности, по Советской улице. Об этом в пятницу сообщила областная прокуратура.

Было установлено, что владельцы земли за ней не ухаживают. Участки заросли бурьяном, а не некоторых устроены несанкционированные свалки. Районные же и местные власти, которые обязаны следить за использованием земли по назначению, эту свою функцию не выполняют.

Администрация района получила предписание надзорного ведомства устранить все выявленные нарушения.