Кванториум в Клинцах займет историческое здание техникума
Новый технопарк «Кванториум», который планируется открыть в Клинцах, разместится в историческом здании текстильного техникума.
При этом фасад здания, который дорог многим жителям райцентра, хотя и не является объектом культурного наследия, сохранит первозданный вид. Это одно из условий контракта на подготовку здания к новой роли. Части архитектурного ансамбля, которые откололись или разрушились, будут отреставрированы.
Основные работы будут вестись внутри здания, но историческую лестницу не тронут.
Подрядчик для этого заказа уже определен и приступил к подготовительным работам.
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