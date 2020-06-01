Кванториум в Клинцах займет историческое здание техникума

Новый технопарк «Кванториум», который планируется открыть в Клинцах, разместится в историческом здании текстильного техникума.

При этом фасад здания, который дорог многим жителям райцентра, хотя и не является объектом культурного наследия, сохранит первозданный вид. Это одно из условий контракта на подготовку здания к новой роли. Части архитектурного ансамбля, которые откололись или разрушились, будут отреставрированы.

Основные работы будут вестись внутри здания, но историческую лестницу не тронут.

Подрядчик для этого заказа уже определен и приступил к подготовительным работам.