В Брянске возложили цветы к памятнику Тютчеву

Мошенники обманывают смолян в интернете и по телефону.

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Банк УРАЛСИБ запустил новую программу автокредитования для физических лиц «Коммерческий транспорт». В рамках программы можно приобрести в кредит легкий коммерческий транспорт категории С и D. Также возможно приобретение коммерческого транспорта с опцией «остаточный платеж»*.

Банк УРАЛСИБ запустил новый сезонный срочный вклад «И снова лето». Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей. Вклад может быть размещен на сроки 6 месяцев, 1 или 2 года.

Почти 100 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома» приобрели жители Центрального федерального округа. Только за три весенних месяца их было куплено более 14 000, что почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярен сервис в Москве и Московской области: около 44 % всех пользователей проживают в столице и Подмосковье. На втором месте - Воронежская область, а третье делят между собой Липецкая и Смоленская области.

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Из-за режима самоизоляции все праздничные мероприятия в этом году проводятся онлайн .

Церемония возложения цветов прошла в рамках Всероссийского праздника поэзии, который отмечается с 1 по 6 июня.

На Театральной площади Брянска зам губернатора Александр Коробко и директор областного департамента культуры Елена Кривцова возложили цветы к памятнику Федору Тютчеву.

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Жители ЦФО приобрели 100 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома» Почти 100 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома» приобрели жители Центрального федерального округа. Только за три весенних месяца их было куплено более 14 000, что почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярен сервис в Москве и Московской области: около 44 % всех пользователей проживают в столице и Подмосковье. На втором месте - Воронежская область, а третье делят между собой Липецкая и Смоленская области.

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