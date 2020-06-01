В Брянской воспитательной колонии вручили аттестаты выпускникам 9 и 11 классов
Зам областного прокурора Шойсорон Доржиев, детский региональный омбудсмен Инна Мухина и председатель Общественной наблюдательной комиссии Николай Каракотин вручили аттестаты о среднем и неполном среднем образовании выпускникам 11 и 9 классов школы при Брянской воспитательной колонии.
Церемонию они совместили с проверкой соблюдения законности руководством и личным составом колонии, которая нарушений не выявила.
В Брянской воспитательной колонии отбывают наказание 44 несовершеннолетних осужденных. Пятеро из них побывали на личном приеме у проверяющих и получили разъяснения по интересующим их вопросов.
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