В Брянске мужчина открыл купальный сезон заплывом на бревне

В группе «Made in Br'ansk» во ВКонтакте опубликовали видеоролик, снятый на Центральном пляже в Бежицком районе Брянска. На видео запечатлен мужчина, открывший купальный сезон катанием на бревне.

«Новость номер один будет в интернете. На центральном пляже мужики открыли купальный сезон, да не абы как, а с юмором!)», —написал автор публикации.

Один из комментаторов предположил, что мужчина таким способом вывозит лес.