В Фокино ограничили скорость и установили камеру видеофиксации

Жители города Фокино Дятьковского района обсуждают в местном паблике соцсети ВКонтакте ограничение скорости до 40 км/ч, которое было введено недавно.

На въезде в микрорайон Шибенец установили знак ограничения скорости и предупреждение о работающей видеокамере.

Жители города связывают ограничение скорости со смертельным ДТП, которое случилось в Шибенце 20 мая. При столкновении двух легковых машин погиб подросток 16 лет, находившийся в салоне одной из них.

Нашелся и скептик, который предположил, что ограничение скорости ввели, потому что камера видеофиксации «стала работать в убыток».