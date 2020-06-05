Брянский предприниматель попался за нелегальной выгрузкой отходов в контейнеры
Сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО застали экологических нарушителей на месте преступления. Целую «Газель» строительных отходов вчера выгружали на контейнерной площадке по улице Орловской, 13. Теперь правонарушителям придется заплатить штраф.
— Служба экологической безопасности регионального оператора ежедневно, включая выходные дни, инспектирует контейнерные площадки и проблемные адреса, где недобросовестные жители и частные предприниматели создают несанкционированные свалки и устраивают переполнение бункеров и накопителей для ТКО, захламляя их строительными отходами и отходами от продажи товаров. Поэтому не нужно думать, что, если один раз кто-то смог нарушить закон и уйти от ответственности, в следующий раз ему это тоже удастся сделать. Так, в воскресенье, наши сотрудники поймали нарушителей прямо во время того, как они из своей машины выгружали строительные отходы. Сегодня мы отправили в администрацию района заявление о привлечении их к ответственности, — рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.
Напоминаем, что с 1 июня в России увеличился размер штрафов за создание несанкционированных свалок и несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами.
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