В Фокинском районе ликвидировали две свалки за неделю
Администрация Фокинского района Брянска за прошлую неделю организовала ликвидацию двух стихийных свалок на территории района.
На стихийную свалку, которая скопилась у СНТ «Швейник», сносили коммунальные отходы владельцы участков из пяти садовых обществ — СНТ «Богатырь», СНТ «Дормаш 4», СНТ «Спартан», СНТ «Швейник» и НТСО «Октябрьское». Захламлена была территория площадью около 50 м2.
На совещании с председателями СНТ администрация района договорилась, что до 15 мюня во всех товариществах пройдут собрания, по итогам которых они заключат договоры о вывозе мусора. А свалку ликвидировал региональный оператор по обращению с ТКО АО «Чистая планета», не дожидаясь, пока договоры будут заключены.
А неделей ранее администрация поселка Белые Берега и работники Дорожного управления разгребли трактором стихийную свалку в поселке у дома №4 по улице Привокзальной.
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