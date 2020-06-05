Брянский таксист отказался везти студента из Африки

В группе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте обсуждают видеоролик, в котором таксист отказывается везти предположительно студента из Африки.

Самого пассажира в кадре не видно, но слышен его голос, который с ярко выраженным акцентом спрашивает: «Я коронавирус, да?»

Водитель поясняет свое решение тем, что ему не нравится состояние пассажира, он волен решать, кого пускать в свою машину, а кого нет, а на вопрос пассажира, не расист ли он, отвечает утвердительно.

Мнения участников обсужения разделились. Одни осуждают водителя, другме на его стороне.