Прокуратура нашла нарушения на мусорном полигоне в Жуковке

Природоохранная прокуратура и управление Роспотребнадзора по Брянской области провели серию проверок в Жуковском, Рогнединском, Дубровском и Клетнянском районах.

На полигоне для утилизации отходов в Жуковке были выявлены нарушения. Мусор складировался за пределами рабочей карты полигона,не использовалась дезинфицирующая ванна, а на самом полигоне были обнаружены среды горения, указывающие, что мусор там в нарушение закона сжигали.

Руководство обслуживающей полигон организации получило представление об устранении нарушений, а на саму компанию и ответственное должностное лицо завели административные дела.

Поводом для проверки стали публикации в СМИ.