Мэрия поздравила брянских социальных работников с профессиональным праздником
Администрация Брянска опубликовала в понедельник на своем официальном сайте поздравление с Днем социального работника, который отмечается 8 июня.
«В сегодняшнее непростое время значимость труда социальных работников многократно возрастает. Оказывая помощь нуждающимся, вам приходится общаться с людьми, которым необходима не только физическая и материальная, но, прежде всего, требуется моральная поддержка, сопереживание, оптимистичный настрой. Вы в полной мере обладаете всеми необходимыми профессиональными качествами для такой сложной и столь ответственной работы. Спасибо за доброту и милосердие! Крепкого здоровья вам и вашим близким, добра и благополучия!», — говорится, в частности, в поздравлении мєра Александра Макарова и главы города Марины Дбар.
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