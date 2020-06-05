Мэрия поздравила брянских социальных работников с профессиональным праздником

Администрация Брянска опубликовала в понедельник на своем официальном сайте поздравление с Днем социального работника, который отмечается 8 июня.

«В сегодняшнее непростое время значимость труда социальных работников многократно возрастает. Оказывая помощь нуждающимся, вам приходится общаться с людьми, которым необходима не только физическая и материальная, но, прежде всего, требуется моральная поддержка, сопереживание, оптимистичный настрой. Вы в полной мере обладаете всеми необходимыми профессиональными качествами для такой сложной и столь ответственной работы. Спасибо за доброту и милосердие! Крепкого здоровья вам и вашим близким, добра и благополучия!», — говорится, в частности, в поздравлении мєра Александра Макарова и главы города Марины Дбар.