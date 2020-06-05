В Брянске продолжается капремонт улицы Фокина

В Брянске подрядчик продолжает капитальный ремонт улицы Фокина. Об этом накануне сообщила мэрия Брянска. Полностью завершены работы на участке между улицей Калинина и проспектом Ленина, продолжаются между проспектом Ленина и улице Крахмалева.

На этом участке полностью сфрезировали старый асфальт. Активные работы идут у роддома №2, где заканчивают фрезировку асфальта, демонтируют старые бордюры и меняют плиты перекрытий на канализационных колодцах — будет заменено порядка ста плит.

Одновременно формируется заездной карман у остановки транспорта «Детская больница». Посадка и высадка пассажиров временно ведется на площадке перед остановкой. Такие карманы будут сделаны у всех остановок вдоль улицы, а проезжая часть в этом месте планируется расширить.

Параллельно идет замена уличного освещения. Здесь заработают 130 новых светильников. Часть разместится на имеющихся опорах, а часть опор пришлось демонтировать и заменить новыми по причине неудовлетворительного состояния.

Тротуары, в том числе и частном секторе, будут уложены плиткой или заасфальтированы.

Протяженность ремонтируемого участка улицы Фокина составляет около 3,1 км, стоимость работ — почти 78 млн. рублей.