В Брянске продолжается капремонт улицы Фокина
В Брянске подрядчик продолжает капитальный ремонт улицы Фокина. Об этом накануне сообщила мэрия Брянска. Полностью завершены работы на участке между улицей Калинина и проспектом Ленина, продолжаются между проспектом Ленина и улице Крахмалева.
На этом участке полностью сфрезировали старый асфальт. Активные работы идут у роддома №2, где заканчивают фрезировку асфальта, демонтируют старые бордюры и меняют плиты перекрытий на канализационных колодцах — будет заменено порядка ста плит.
Одновременно формируется заездной карман у остановки транспорта «Детская больница». Посадка и высадка пассажиров временно ведется на площадке перед остановкой. Такие карманы будут сделаны у всех остановок вдоль улицы, а проезжая часть в этом месте планируется расширить.
Параллельно идет замена уличного освещения. Здесь заработают 130 новых светильников. Часть разместится на имеющихся опорах, а часть опор пришлось демонтировать и заменить новыми по причине неудовлетворительного состояния.
Тротуары, в том числе и частном секторе, будут уложены плиткой или заасфальтированы.
Протяженность ремонтируемого участка улицы Фокина составляет около 3,1 км, стоимость работ — почти 78 млн. рублей.
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