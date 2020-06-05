В Брянске попал в кадр житель частного сектора, засоряющий лес

В сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте опубликовали видеоролик, где запечатлен мужчина, вывозящий мусор на тачке в лес.

«После неоднократных публикаций о свалке, которая находилась на границе улицы Почтовой и Чайковичей, её всё-таки убрали, но жители частного сектора решили вернуть всё на свои места», — написал автор публикации.

Большинство комментаторов осуждают запечатленного на видео мужчину. Но некоторые отмечают, что частный сектор тоже нужно оборудовать контейнерными площадками. Нашелся и желающий оставить недовольный комментарий в адрес «крыс, которые снимают без разрешения». Однако поддержки не нашел.