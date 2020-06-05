Над Клинцами наблюдался грозовой вал

Они будут носить имена Туржанского, Лавейкина и Гуревича.

Грозовой вал образуется под кучево-дождевыми облаками на линии шквалов. В некоторых случаях может проходить так низко, что возникает ощущение, будто шкваловый ворот касается земли.

Снимки уникального зрелища были опубликованы, в частности, в сообществе «Подслушано Клинцы» во ВКонтакте.

Над Клинцовским районом в выходные наблюдалось редкое погодное явление, известное как грозовой вал, или шкваловый ворот.

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