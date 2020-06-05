Брянцы ищут спасения от аномальной жары на пляжах

В брянских сообществах соцсети ВКонтакте активно обсуждается такой способ спасения от накрывшей город аномальной жары, как быть поближе к воде.

В частности, в сообществе «Типичный Брянск» на вопрос о планах по началу купального сезона многие комментаторы ответили, что уже сделали это в выходные.

Брянцы также активно постят соцсетях фотографии с многолюдных городских пляжей.

Ранее мы сообщили, что брянец открыл купальный сезон на Центральном пляже в Бежице, катаясь по воде на бревне.

Аномальная жара, по прогнозам синоптиков, в Брянске и регионе будет держаться минимум до пятницы включительно.