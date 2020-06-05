Брянчанка пожаловалась в соцсети на произвол байкеров на проспекте Ленина

Жительница проспекта Ленина в Брянске опубликовала в группе «Черный список. Брянск» во ВКонтакте жалобу на ночных байкеров, которые, гоняя поздним вечером по проспекту на мотоциклах, не дают заснуть ни ей, ни ее ребенку.

«В ЧС гонщиков на мотоциклах!!! Живем на пр-те Ленина и не спим... крутые ребята весело и громко катаются с 10 до 12. От пл Партизан до дуки и обратно. Веселые парни...обращаюсь к вам. Будьте людьми!! не могу уложить ребенка спать второй час, рев ваших моторов слишком резкий и внезапный, пугается и плачет и уже плачу я от усталости...», — написала она.

Комментаторы присоединились к ее возмущению и высказали не самые лицеприятные и неполиткорректные предположения в отношении сексуальной ориентации любителей с шумом гонять по ночному городу. Звучали также пожелания направить им навстречу КАМАЗ или отправить всех, кто гоняет на мотоциклах от нехватки адреналина, за его пополнением «ихтамнетами» в Сирию или на Донбасс.