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Инспекторы ГИМС провели 38 рейдов по берегам водоемов

Опубликовано Вчера, 15:43

За выходные инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Брянщины совместно с полицейскими и представителями местных администраций провели 38 рейдов по берегам водоемов. Об этом сообщило во вторник региональное ГУ МЧС. В этой работе были задействованы порядка 100 сотрудников ГИМС.

В начале лета число отдыхающих и рыбаков на берегах рек, прудов, озер и других водоемов традиционно резко увеличивается.

Людям проверяющие раздавали памятки по безопасному поведению на воде и проводили профилактические беседы. А в двух случаях пришлось составить протоколы на нарушителей.

Ранее мы сообщали, что в Трубчевском районе утонул в водоеме молодой парень.

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