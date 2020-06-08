Инспекторы ГИМС провели 38 рейдов по берегам водоемов

За выходные инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Брянщины совместно с полицейскими и представителями местных администраций провели 38 рейдов по берегам водоемов. Об этом сообщило во вторник региональное ГУ МЧС. В этой работе были задействованы порядка 100 сотрудников ГИМС.

В начале лета число отдыхающих и рыбаков на берегах рек, прудов, озер и других водоемов традиционно резко увеличивается.

Людям проверяющие раздавали памятки по безопасному поведению на воде и проводили профилактические беседы. А в двух случаях пришлось составить протоколы на нарушителей.

Ранее мы сообщали, что в Трубчевском районе утонул в водоеме молодой парень.